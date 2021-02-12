Екатеринбург, 12 февраля, 2021, 20:27 — ИА Регнум. В Екатеринбурге горят два частных дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловского главка МЧС.

66.mchs.gov.ru Пожар на улице Тельмана в Екатеринбурге

Площадь пожара — 270 квадратных метров. Огонь возник в доме на улице Тельмана, 83. Четыре человека смогли эвакуироваться до прибытия пожарных, пострадавших нет.

Огонь тушат 48 пожарных, на месте задействованы 15 единиц пожарно-спасательной техники, в том числе высотная техника.

«На тушение пожара и защиту соседних строений от огня направлены все силы огнеборцев», — сообщили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе произошёл сильный пожар в офисном центре на улице Белинского.