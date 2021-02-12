Москва, 12 февраля, 2021, 20:04 — ИА Регнум. У российских границ зафиксировано за неделю присутствие 45 летательных аппаратов иностранных государств, сообщили 12 февраля в пресс-службе Минобороны РФ.

U.S. Air Force Разведывательный самолёт RC-135

Из них 33 — это самолёты-разведчики и 12 — беспилотники. Российским экипажем из состава дежурных по ПВО сил совершён один подъём в воздух для недопущения нарушения воздушного пространства России.

«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», — отметили в оборонном ведомстве.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 2020 г. ВКС РФ обнаружили и сопроводили порядка 2,9 тыс. боевых и более 1,1 тыс. разведывательных воздушных иностранных судов у границ России.