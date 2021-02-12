Полиция Италии нашла в WhatsApp 25 педофилов
Катания, Италия, 12 февраля, 2021, 19:21 — ИА Регнум. 25 граждан проходят подозреваемыми по уголовному делу прокуратуры Катании о педофилии, передают местные СМИ в пятницу, 12 февраля.
(сс) antonbe
Этих граждан, 15 из которых и сами — несовершеннолетние, подозревают также в распространении детской порнографии и подстрекательству к насилию над детьми.
«Общение» подозреваемых между собой и с жертвами проходило в WhatsApp, деятельность группы была пресечена спецподразделением полиции.