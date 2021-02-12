Бишкек, 12 февраля, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Сотрудники антикоррупционной службы задержали и поместили в СИЗО председателя правления госконцерна «Кыргызалтын» («Киргиззолото») Эльмырзу Укубаева за вымогательство взятки. Об этом сообщили сегодня, 12 февраля, в госкомитете нацбезопасности республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

Укубаева поймали с поличным в момент получения 100 тысяч сомов (88 тысяч рублей).

В ведомстве утверждают, что глава «Кыргызалтына» регулярно вымогал деньги у руководителей золотодобывающих предприятий.

В частности, от одного из членов совета директоров подотчетных золотодобывающих компаний Эльмырза Укубаев требовал отдавать ему часть каждой зарплаты, угрожая в случае отказа отстранить того от должности.

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