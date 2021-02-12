Рим, 12 февраля, 2021, 19:05 — ИА Регнум. В январе 2021 года в римском аэропорту «Фьюмичино» обслужили 16 400 коммерческих рейсов, что на 78% ниже уровня января 2020 года, сообщили в службе статистики ЕС в пятницу, 12 февраля.

(сс) CAPTAIN RAJU Стойка регистрации в аэропорту «Фьюмичино»

«Фьюмичино» занял второе место в ЕС по темпам падения пассажиропотока в указанный период.

Еще больше (85% рейсов) потерял аэропорт Монако, в числе «лидеров» также — парижский аэропорт «Шарль де Голль», мадридский «Барахас», аэропорт Франкфурта.