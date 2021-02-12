Исламабад, 12 февраля, 2021, 18:49 — ИА Регнум. Военно-морские учения AMAN-2021 с участием российских военных моряков стартовали 12 февраля в пакистанском порту Карачи, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Минобороны России Российская делегация приняла участие в церемонии открытия учения «Аман-2021» в Пакистане

В учениях участвовали фрегат «Адмирал Григорович», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и спасательный буксир «СБ-739». Экипажи работали под общим руководством контр-адмирала Олега Апишева.

Участников учений приветствовал командующий флотом Пакистана контр-адмирал Навид Аршаф — от имени командующего пакистанскими ВМС адмирала Амжада Мухаммада.

Уточняется, что в учениях AMAN-2021 задействованы представители военно-морских сил 45 государств, приглашённых пакистанской стороной. Учения являются внеблоковыми.

ВМФ России, как и ВМС Пакистана и ещё шести стран, будут участвовать в морских эпизодах манёвров. Также привлекаются авиация и подразделения антитеррора.

«Манёвры направлены на укрепление и развитие военного сотрудничества между странами в интересах безопасности и стабильности в море, а также на обмен опытом по отражению угроз морского пиратства в районах интенсивного судоходства и проведение поисково-спасательных операций на море», — сообщили в Минобороны РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учения AMAN-2021 также включают береговую фазу, которая запланирована на 12−14 февраля.