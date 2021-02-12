Мурманск, 12 февраля, 2021, 18:48 — ИА Регнум. В Мурманскую область поставили очередную партию вакцины «Гам-КОВИД-Вак» — 6930 доз. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Mos.ru Вакцина «Спутник V»

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Препарат уже начали распределять по 23 прививочным пунктам, работающим в регионе. Всего с начала массовой вакцинации от COVID-19 регион получил более 22 тысяч доз вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области прививку от COVID-19 сделали 12,6 тысячи человек.