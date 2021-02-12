Москва, 12 февраля, 2021, 18:20 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по международным делам 15 февраля совместно с комиссией Меджлиса Ирана по национальной безопасности и внешней политике обсудят актуальные вопросы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Среди вопросов — региональная повестка с учетом фактора новой администрации США, проблемы безопасности в зоне Персидского залива, а также роль парламентов в развитии экономического сотрудничества России и Ирана, отметил Слуцкий.

«Рассчитываем на конструктивный диалог, который позволит закрепить общие подходы по преодолению стоящих перед нашими странами вызовов и угроз, а также содействовать развитию российско-иранского партнерства», — сказал парламентарий.

Заседание пройдет в закрытом режиме по видео-конференц-связи.

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