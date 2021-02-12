Российские и иранские парламентарии обсудят фактор Байдена
Москва, 12 февраля, 2021, 18:20 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по международным делам 15 февраля совместно с комиссией Меджлиса Ирана по национальной безопасности и внешней политике обсудят актуальные вопросы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Среди вопросов — региональная повестка с учетом фактора новой администрации США, проблемы безопасности в зоне Персидского залива, а также роль парламентов в развитии экономического сотрудничества России и Ирана, отметил Слуцкий.
«Рассчитываем на конструктивный диалог, который позволит закрепить общие подходы по преодолению стоящих перед нашими странами вызовов и угроз, а также содействовать развитию российско-иранского партнерства», — сказал парламентарий.
Заседание пройдет в закрытом режиме по видео-конференц-связи.
В США прошли выборы президента, пост занял Джозеф Байден.