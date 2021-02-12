Луганск, 12 февраля, 2021, 18:05 — ИА Регнум. За неделю ВСУ разместили 14 единиц техники в зоне проведения так называемой операции объединённых сил, сообщил 12 февраля офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Уточняется, что две боевые бронированные машины ВСУ пригнали в жилой сектор села Геевка, два бронетранспортёра (БТР) и две боевые машины пехоты (БМП) — в село Орехово и ещё два БТР — в Золотое.

Кроме того, две БМП ВСУ разместили возле посёлка городского типа Луганское, два БТР — в посёлке Новолуганское и ещё две БМП — рядом с посёлком городского типа Новотошковское.

Также, по словам представителя ЛНР, ВСУ создавали помехи для мониторинга обстановки, которым занимается ОБСЕ при помощи беспилотников, в районах Золотого-4 и села Путилино.

Отметим, что размещение вышеуказанной колёсной и гусеничной военный техники на линии разграничения в Донбассе противоречит условиям допмер контроля режима прекращения огня, действующим с 27 июля 2020 г.