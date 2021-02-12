Красногорск, 12 февраля, 2021, 18:06 — ИА Регнум. В 2021 году на территории Московской области планируется провести 150 сельскохозяйственных ярмарок. Об этом 12 февраля сообщается на сайте правительства Подмосковья.

Иоахим Бейкелар. Продащица с фруктами, овощами и птицей. 1564

Указанные мероприятия будут проведены во всех муниципальных образованиях региона. Причем в зависимости от урожайности и других сезонных факторов количество ярмарок может быть увеличено до 200, уточнил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Чиновник уточнил, что больше всего сельхозярмарок запланировано в Одинцове, Красногорске, Люберцах, Истре, Лотошине, Щелкове и Химках. Причем в таких торговых точках наибольшей популярностью у населения, как показывает опыт предыдущих лет, пользуются овощи, мясо и продукция пчеловодства.