Тверь, 12 февраля, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Газифицировать сельскохозяйственные предприятия Тверской области в кратчайшие сроки поручил губернатор ИА REGNUM 11 февраля на заседании президиума правительства региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. В частности, до конца 2021 года губернатор поручил газифицировать объекты сельхозпроизводства колхоза «Сознательный» Зубцовского района, председателю которого Надежде Лутенко присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Возглавляемый Надеждой Лутенко колхоз входит в число самых успешных в регионе.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Для нас важно проводить газ в колхозы и на предприятия, которые развивают сельское хозяйство в Тверской области. Мы должны поддерживать средний и малый бизнес, работающий на нашей территории. Необходимо проанализировать заявки, которые у нас есть от муниципальных образований, по вопросу газификации сельскохозяйственных предприятий. Это одно из приоритетных направлений на сегодня», — поставил задачу глава региона.

Губернатор также поручил региональному министерству ТЭК и ЖКХ обеспечить газификацию деревень Славное, Савкино, Бочарниково и Тестово Славновского сельского поселения Калининского района к осени 2021 года Ранее с просьбой о газификации к главе региона обратилась жительница Калининского района.

«Не позднее 1 сентября по обращению граждан, которое мы видели, нужно решить вопрос. Они собрали деньги, сделали документацию и нам необходимо реализовать этот проект», — подчеркнул Игорь Руденя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительством Тверской области и компанией «Газпром» была подписана программа развития газоснабжения и газификации нашего региона в 2021—2025 годах. В ее рамках до 2025 года предусмотрено проведение сетевого газа в 10 ранее негазифицированных муниципальных образований юго-запада и северо-востока региона. Так, впервые газ придёт на юго-запад региона — в Нелидовский городской округ, Западнодвинский и Оленинский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский и Жарковский районы, на северо-востоке — в Молоковский район, Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа.

Всего программой предусмотрено строительство межпоселковых газопроводов для газификации 42 населённых пунктов. Запланирована реконструкция и перевооружение 12 газораспределительных станций, что позволит увеличить подачу газа действующим и подключить новых потребителей. Правительство Тверской области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приёму газа более 28,2 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий. До 2025 года планируется построить 148 км газопроводов-отводов, 1 100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений.