В Волгоградской области зоозащитникам выделят 8 млн рублей
Волгоград, 12 февраля, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Некоммерческим зоозащитным организациям в 2021 году будет выделено восемь миллионов рублей из бюджета Волгоградской области. Это в два раза превышает сумму 2020 года, что уже сказалось на увеличении числа отлавливаемых и стерилизуемых животных, а также мест в приютах, сообщили ИА REGNUM 12 февраля в пресс-службе Волгоградской областной думы.
Грантовую поддержку из областного бюджета получают НКО, работа которых признана эффективной. В 2020 году зоозащитникам выделили 4,5 млн рублей, в 2021 году помощь превысит восемь миллионов рублей. Члены комитета Волгоградской областной думы по охране окружающей среды и природопользованию в рамках парламентского контроля посетили два приюта. В муниципальном МБУ «Северное» (бывший «Горпитомник») на территории функционируют два крытых вольерных комплекса, обустроена зона для выгула собак площадью две тысячи квадратных метров, закуплена дополнительная техника для бригад, занимающихся отловом животных. В январе 2021 года сюда поместили 525 собак. В Среднеахтубинском районе работает приют Волгоградского благотворительного фонда защиты животных «Лисёна», который дважды становился победителем конкурса Фонда президентских грантов. Волонтёры этой площадки за два года отловили и стерилизовали 896 собак.
В планах властей в ближайшее время создать новые места в приютах для бездомных животных в Волжском и Камышине.