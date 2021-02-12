Волгоград, 12 февраля, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Некоммерческим зоозащитным организациям в 2021 году будет выделено восемь миллионов рублей из бюджета Волгоградской области. Это в два раза превышает сумму 2020 года, что уже сказалось на увеличении числа отлавливаемых и стерилизуемых животных, а также мест в приютах, сообщили ИА REGNUM 12 февраля в пресс-службе Волгоградской областной думы.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Бездомная собака

Грантовую поддержку из областного бюджета получают НКО, работа которых признана эффективной. В 2020 году зоозащитникам выделили 4,5 млн рублей, в 2021 году помощь превысит восемь миллионов рублей. Члены комитета Волгоградской областной думы по охране окружающей среды и природопользованию в рамках парламентского контроля посетили два приюта. В муниципальном МБУ «Северное» (бывший «Горпитомник») на территории функционируют два крытых вольерных комплекса, обустроена зона для выгула собак площадью две тысячи квадратных метров, закуплена дополнительная техника для бригад, занимающихся отловом животных. В январе 2021 года сюда поместили 525 собак. В Среднеахтубинском районе работает приют Волгоградского благотворительного фонда защиты животных «Лисёна», который дважды становился победителем конкурса Фонда президентских грантов. Волонтёры этой площадки за два года отловили и стерилизовали 896 собак.

«Понятно, что решить проблему бездомных животных одномоментно не получится. Это длительный процесс. Но позитивные изменения уже есть. Мы видим, что работа приютов существенно улучшилась, учтены замечания, которые мы делали во время предыдущих посещений. Налажен чёткий учёт поступающих и убывающих животных, устанавливаются новые вольеры, в достаточном объёме есть корм, собаки ухоженные, неагрессивные. Все это нужно продолжать. По итогам выездов мы подготовим дополнительные рекомендации, направленные на совершенствование деятельности приютов», — отметила председатель парламентского комитета Ирина Соловьева.

В планах властей в ближайшее время создать новые места в приютах для бездомных животных в Волжском и Камышине.