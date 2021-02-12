Норильск, Красноярский край, 12 февраля, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела в отношении Дениса Кулаева и Вячеслава Иващенко о халатности при ликвидации чрезвычайного происшествия в Норильске завершено. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 февраля в Следственном комитете РФ.

Rpn.gov.ru ТЭЦ-3 в Норильске

Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). По версии следствия, 29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, принадлежит «Норникелю») просела бетонная площадка, разрушился резервуар с нефтепродуктами. В результате разлилось более 21 тыс. тонн дизельного топлива.

Читайте также: Экологическая катастрофа затмила всё: итоги 2020 года в Красноярском крае

Оперативный дежурный ЕДДС управления по делам ГО и ЧС администрации города Норильска (Красноярский край) Денис Кулаев и и. о. начальника указанного управления Вячеслав Иващенко получили сообщение о разливе. Однако, как уточнили в СКР, они не приняли мер к своевременной организации и проведению мероприятий по локализации и ликвидации ЧП.

«Бездействие Кулаева и Иващенко привело к распространению и проникновению дизельного топлива в почву и водоёмы на обширной территории региона», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело направлено в Генпрокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Напомним, ранее виновным в халатности был признан бывший глава Норильска Ринат Ахметчин.

Читайте также: Экс-мэру Норильска вынесен приговор после экологической катастрофы

Также продолжается расследование уголовных дел, связанных с обстоятельствами разлива нефтепродуктов, по которым в качестве фигурантов проходят пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по делу о катастрофе в Норильске Арбитражный суд Красноярского края взыскал с «Норникеля» 146 млрд 177 млн рублей.

Читайте также: Суд взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей