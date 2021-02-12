Москва, 12 февраля, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Центральный банк РФ поступил правильно, решив сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 февраля заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«В случае иного решения Банк России оказался бы на развилке: с одной стороны, подвергнуться критике за то, что он не дает дешевых денег в экономику, а с другой стороны, инфляция в РФ выше целевого уровня в 4%, и поэтому создать дополнительные риски для инфляции ЦБ РФ не мог. Хотя бы потому, что это предвыборный год и увеличение цен на продовольствие — это прямой путь к уменьшению реальных доходов населения со всеми вытекающими последствиями. И поэтому ЦБ РФ пошел по нейтральному пути и сохранил ставку», — сказал Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов заявил, что если бы Банк России решил повысить ключевую ставку, это привело бы к подорожанию кредитных ресурсов и замедлило бы экономическое восстановление страны.