Донецк, 12 февраля, 2021, 16:18 — ИА Регнум. ВСУ 18 раз в течение недели нарушили режим прекращения огня на линии разграничения в ДНР, сообщает 12 февраля «Донецкое агентство новостей».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел ВСУ

По словам заместителя главы управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, обстрел ВСУ вели из ствольной артиллерии, миномётов и различных типов гранатомётов.

Обстреляны были посёлок шахты им. Гагарина (Горловка), посёлки Лозовое, Старомихайловка и Жабуньки, расположенные в предместьях Донецка, и сёла Ленинское и Коминтерново.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 11 февраля ВСУ нарушили режим прекращения огня в ДНР один раз, обстреляв Ленинское.