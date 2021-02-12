Санкт-Петербург, 12 февраля, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Власти Петербурга хотят выкупить у Ленинградской федерации профсоюзов (ЛФП) яхт-клуб на Петровской косе. Об этом свидетельствует письмо, полученное ЛФП от комитета по физкультуре и спорту.

Дарья Драй ИА REGNUM Финский залив (май 2020 года)

В документе фактически отмечается, что Петровская коса — знаковая и уникальная территория в центре города, а граждане любят водные виды спорта, но профсоюзы, видимо, не способны оплатить развитие клуба.

«С учетом востребованности среди жителей и гостей города водных видов спорта, современных тенденций в данной отрасли, а также значительным сроком службы инфраструктуры, расположенной на земельном участке, на сегодняшний день рассматриваемая территория нуждается в модернизации и дальнейшем развитии. Принимая во внимание непростую экономическую ситуацию, вызванную в том числе эпидемической обстановкой, представляется маловероятным выделение необходимых средств <…>», — говорится в письме.

Выкупить здания на участке в 13 га, который, к слову, принадлежит Петербургу, предлагается для начала за 250−310 млн рублей.

Председатель ЛФП Владимир Дербин сообщил «Деловому Петербургу», что обращение рассмотрят на следующей неделе «коллективно».

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Заметим, интриги вокруг яхт-клуба на уникальной территории разворачиваются уже почти два года. Например, спикер Заксобрания, единоросс Вячеслав Макаров заявил, что ему известно о неких планах застроить эту территорию жильем, из-за чего парламент не только атаковал профсоюзы претензиями и проверками, но и спешно запретил капстроительство в районе Петровской косы. В ответ яхт-клуб попросил «прекратить его убивать».