Кострома, 12 февраля, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Для костромичей, оплачивающих поездки в общественном транспорте картой, предусмотрели скидки — сообщает администрация города.

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С 15 февраля стоимость одной поездки по городским маршрутам, обслуживаемым частными перевозчиками, поднимется с 20 до 23 рублей. Такое же повышение произойдёт по маршрутам, находящимся на обслуживании муниципального предприятия «Троллейбусное управление» с 1 марта.

С этой же даты горожане смогут получить скидку в размере 1 рубля с каждой поездки, если будут расплачиваться за них картой. Бонус можно получить только за проезд в муниципальных троллейбусах под номерами 1, 2, 3, 6, 7, 9 и автобусах маршрутов 1, 2, 9, 18 и 76.

Городская администрация рекомендовала частным перевозчикам предусмотреть такие же преференции для своих клиентов. Но этого, скорее всего, не произойдёт.

Заинтересованности вводить поощрительные меры у частных перевозчиков нет, так как ранее мы просили региональный департамент регулирования цен и тарифов с просьбой поднять предельный тариф до 40 рублей, а получили всего 23 рубля. Плюс с каждой поездки, оплачиваемой картой, нам придётся платить банку по 1 рублю 8 копеек. Сомневаюсь, что кто-то из перевозчиков, учитывая сложившиеся обстоятельства, пойдёт на скидки, — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор Ассоциации перевозчиков Костромы Михаил Веселов.