Киев, 12 февраля, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Депутат Европейского парламента от ФРГ Максимилиан Кра считает неприемлемым решение властей Украины закрыть три оппозиционных телеканала и сомневается в правдивости официальной версии о том, что эти СМИ занимались «пророссийской» пропагандой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Только согласные

Заявление евродепутата приводит 12 февраля украинское деловое издание «Капитал».

»Такие решения, конечно же, неприемлемы и не должны приниматься ни украинцами, ни лидерами ЕС, которые должны защищать такие европейские ценности такие как свобода прессы», — отметил Кра.

Особенно циничным депутат считает то, что данное решение было принято за неделю до дебатов и голосования в Европейском парламенте касательно реализации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. По мнению Кра, в нападках на оппозицию новая украинская власть превзошла даже бывшего президента Порошенко.

«Я часто критиковал президента Порошенко, когда он был у власти, но должен признать, что он никогда не заходил так далеко против оппозиции», — отметил депутат.

Он также признал, что Европа могла бы более остро отреагировать на то, что происходит на Украине.

«В то время как лидеры ЕС постоянно говорят о «верховенстве права», они предпочитают закрывать глаза на постоянные нарушения закона в Украине. И это при том, что решение о запрете трансляции трех телеканалов в Украине было осуждено Национальным союзом журналистов Украины, а также Международной и Европейской федерациями журналистов (IFJ и EFJ), которые признали его внесудебным и политически мотивированным запретом и грубыми нападками на свободу прессы», — отметил МаксимилианКра.

По мнению депутата, властью Украины не было представлено никаких реальных доказательств относительно того, что в эфире этих телеканалов проводилась некая координируемая Россией дезинформационная кампания.

«В частности, как пример «дезинформации» власть подает основанные на фактах утверждения о том, что ЕС находится в шаге от регистрации вакцины Sputnik V. Но я могу подтвердить это — после публикации в The Lancet статьи об эффективности российской вакцины Европейская комиссия и правительства всех западноевропейских стран выразили свой интерес к Sputnik V», — рассказал евродепутат.

В завершение Кра заявил, что Украина попала в сложную геополитическую ситуацию, оказавшись просто инструментом в новой холодной войне с Россией. Однако, он верит, что все еще можно исправить.

«Я все еще надеюсь, что Украина будет такой, какой должна была быть с самого начала: суверенной страной, но также и мостом между ЕС и Россией», — отметил европейский парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Европейский парламент принял резолюцию о выполнении Украиной cоглашения об ассоциации, в частности, выразив недовольство политическим преследованием независимых СМИ. Также из резолюции следует, что евродепутаты недовольны законопроектом о противодействии распространению ложной информации, считая, что таким образом государство получит дополнительные инструменты для вмешательства в деятельность журналистов.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совнацбеза страны, которым фактически заблокировал деятельность трех главныхз оппозиционных телеканалов страны.