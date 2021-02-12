Сеул, 12 февраля, 2021, 16:03 — ИА Регнум. В Южной Корее расследуют ещё один предполагаемый случай заражения птичьим гриппом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Птичий грипп

Известно, что расследование проходит на ферме в городе Наджу провинции Чолла-Намдо, где выращивают порядка 12 тыс. уток.

Результаты исследования, в ходе которых специалисты определят, является ли вирус высокопатогенным штаммом птичьего гриппа или нет, будут известны через один-три дня.

Ветеринарные органы также ограничили перемещение домашней птицы в радиусе 10 км от места обнаружения вируса. Отмечается, что в радиусе 10 км расположено 34 птицефермы, на которых выращивают 2,58 млн кур и 12 тыс. уток.

Отмечается, что в стране уже выявлено 89 очагов высокопатогенного штамма птичьего гриппа среди домашней птицы.