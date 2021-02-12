Москва, 12 февраля, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Судя по смене руководства Пенсионного фонда (ПФР), правительство РФ настроено на некие перемены, которые существенно изменят (или должны изменить) отношение российских граждан к ПФР, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пикет против пенсионной реформы

«Ни для кого не секрет, что уже несколько пенсионных реформ подряд или оказались крайне неудачными, или не возымели ожидаемого эффекта.

В любом случае, население крайне негативно воспринимает сейчас любые инициативы, касающиеся каких-либо пенсионных реформ.

Более того, попытка привлечь средства граждан в Независимые пенсионные фонды (НПФ) тоже успехом не увенчалась — инициатива была фактически проигнорирована абсолютным большинством трудящихся в стране.

И если правительство Михаила Мишустина планирует какие-либо изменения в пенсионной системе страны, то фигура крайне непопулярного Максима Топилина, активно высказывавшегося в свое время за увеличение пенсионного возраста.

Поэтому Топилин устойчиво ассоциируется у большинства именно с непопулярными мерами, точно не подходит, чтобы возглавить какие-то новые инициативы.

Последуют ли таковые, или нет, гадать сейчас бесполезно. Но ясно одно — премьер-министр сменил на весьма ответственном посту руководителя, к которому большинство российским граждан относится с определенным недоверием.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Михаил Мишустин назначил Андрея Кигима на должность председателя правления ПФР. Он сменил на этом посту Максима Топилина.

Читайте также: Кигим сменил Топилина на посту главы ПФР