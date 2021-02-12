Ярославль, 12 февраля, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Список травмированных игроков Континентальной хоккейной лиги покинул форвард ярославского «Локомотива» Павел Кудрявцев, таким образом в команде не осталось игроков с серьезными повреждениями. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ХК «Локомотив»

ХК «Локомотив» Павел Кудрявцев

Павел Кудрявцев получил травму 28 декабря 2020 года в поединке ярославцев с финским «Йокеритом», и с тех пор в матчах КХЛ участия не принимал. Таким образом форвард пока не играл за «Локомотив» в 2021 году. Теперь он готов к возвращению на лед.

«Павел Кудрявцев выведен из списка травмированных! Нападающий приступил к тренировкам с командой и сможет сыграть уже после возобновления регулярного чемпионата», — рассказали в пресс-службе ХК «Локомотив».

Ближайший матч чемпионата КХЛ «Локомотив» проведет в Череповце против «Северстали». Игра состоится 16 февраля.