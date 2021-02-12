Москва, 12 февраля, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Прогноз ОПЕК по увеличению в 2021 году мирового спроса на нефть до 96,1 млн баррелей в сутки достаточно оптимистичен, учитывая, что кризисный 2020 год закрылся на отметке 90,0 млн баррелей в сутки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 февраля заявила доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова. Так она прокомментировала новость о том, что ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть на 100 тыс. баррелей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

«Учитывая выполнение обязательств картеля по общему снижению нефтедобычи в феврале 2021 года на 7,1 млн баррелей относительно объёма по базовому соглашению, коррекция на 0,1 млн баррелей не окажет значимого влияния на баланс спроса и предложения, — сказала Сафонова. — Кроме того, в I квартале 2021 года предусмотрена коррекция лимитов по добыче нефти России и Казахстана в сторону прироста».

Сафонова подчеркнула, что пока спрос на углеводороды по-прежнему ослаблен значительным снижением авиаперелетов и удаленной работой.

«Прогноз ОПЕК по увеличению в 2021 году спроса до 96,1 млн баррелей в сутки является достаточно оптимистичным, учитывая, что кризисный 2020 год закрылся на отметке 90,0 млн баррелей в сутки», — добавила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, то, что ОПЕК понизила свой прогноз по глобальному спросу на нефть, связано в первую очередь с продлением ограничений и введением локдаунов во многих странах.