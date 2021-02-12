Москва, 12 февраля, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Состав вакцины от COVID-19 «Cпутник V» для детей не изменится, однако дозировка препарата будет различаться в зависимости от возраста. Об этом 12 февраля заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

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По его словам, когда будет получено разрешение на исследования вакцины на детском населении, то «детское население будет разбито на определенные возрастные группы — 17−14, 14−9 и девять и меньше, может быть, даже на четыре».

«В зависимости от возрастной группы дозировка будет, это очевидно, различной: чем меньше возрастная группа, тем будет меньше дозировка препарата», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гинцбург заявил, что вторая фаза клинических испытаний российской однокомпонентной вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник лайт» подходит к концу в НИЦ имени Николая Гамалеи.

Вакцина «Спутник лайт», пояснил Гинцбург, снижает вероятность тяжёлого течения заболевания, но не исключает его полностью. Стопроцентную гарантию от тяжёлых случаев, которые грозят смертельным исходом, обеспечивает полный вариант вакцины — «Спутник V».