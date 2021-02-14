Москва, 15 февраля, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект о материнском капитале для жителей регионов России с самой сложной демографической ситуацией внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Предлагается выдавать материнский капитал женщинам, родившим третьего ребенка после 1 января 2022 года, либо четвертого ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2022 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки.

Согласно поправкам, претендовать на выплаты смогут жители регионов с низкой рождаемостью — перечень субъектов РФ определит правительство РФ.

Размер маткапитала при рождении третьего ребенка предлагается установить в том же размере, в котором он установлен при рождении первого ребенка, то есть 503 237,10 рублей.

Вместе с тем многие регионы с неблагоприятной демографической ситуацией для улучшения рождаемости установили свои меры поддержки в виде семейной выплаты при рождении третьего ребенка.

Депутат Госдумы Нилов обратил внимание на то, что размер регионального семейного капитала крайне низкий и составляет в среднем около 100 тыс. — 150 тыс. рублей, что вряд ли может стать стимулом для рождения третьего ребенка. Кроме того, указал он, для его получения семья должна прожить в регионе определенное количество лет. В ряде субъектов РФ программа по выплате материнского капитала при рождении третьего ребенка завершена.

Программа маткапитала стартовала в России в 2007 г. с суммы 250 тыс. рублей для семей, в которых родился второй ребёнок. С 15 апреля 2020 г. сертификат на маткапитал оформляется автоматически.

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