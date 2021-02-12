Москва, 12 февраля, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, вводящий наказание за организацию попрошайничества, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым и Михаилом Емельяновым, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Месье, же не манж па сис жур!

Согласно поправкам в КоАП, деяния, направленные на организацию занятия попрошайничеством, если лицо ранее не привлекалось к ответственности за их совершение повлечет наложение административного штрафа в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.

Вместе с тем в октябре 2020 года парламентарии разработали законопроект об уголовной ответственности за организацию попрошайничества.