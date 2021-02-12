Калуга, 12 февраля, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Более 32 тысяч нарушений уголовно-процессуального законодательства, большинство из которых допущено сотрудниками полиции, было выявлено в 2020 году, сообщили 12 февраля корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

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Прокуроры области проводят проверки полноты регистрации поступающих в правоохранительные органы сообщений о преступлениях, законность и обоснованность вынесенных по ним процессуальных решений, а также соблюдение предусмотренных законом сроков при их разрешении. С целью устранения выявленных нарушений и последующего их недопущения руководителям правоохранительных органов направлено 787 требований об устранении нарушений закона, внесено 553 представления, по результатам рассмотрения которых виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Из проверенных более 27 тыс. постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела свыше 8 тыс. признаны незаконными и отменены.

В 2020 году в регионе на 61,4% возросло количество выявленных и поставленных на учет по инициативе прокурора преступлений. Также отмечается рост на 12,6% количества уголовных дел, возбужденных по результатам отмены прокурорами незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. К реальному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии приговорён бывший оперуполномоченный отделения МВД по Ферзиковскому району, который пытался укрыть преступление за взятку.