Москва, 12 февраля, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин лично поздравил в Кремле с 80-летним юбилеем академика РАН, главу Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Ивана Дедова. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и академика РАН, глава Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иван Дедов

«Иван Иванович, я прежде всего хочу поздравить вас с днем рождения», — сказал Путин, стоя приветствуя академика в своем кабинете.

«Под вашим руководством очень многое сделано, вы добились просто выдающихся результатов по тому направлению, которому посвятили всю жизнь», — также добавил российский лидер.

При этом он отметил, что только за последние три года под руководством юбиляра было подготовлено 1500 врачей, сотни ординаторов, аспирантов, кандидатов наук и докторов наук, что, как считает президент РФ, удивительно и составляет целую научную школу.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин лично поздравит с 80-летним юбилеем академика РАН, специалиста в области фундаментальной и прикладной эндокринологии Ивана Дедова.