Москва, 12 февраля, 2021, 14:07 — ИА Регнум. На данный момент в Москве проживает около 5 тысяч супругов, которые состоят в браке более 50 лет. Такие цифры 12 февраля привел заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Гаэтано Беллеи. Дедушка и бабушка. 1920

Чиновник отметил, что ранее, среди участников досугового проекта для пожилых людей «Московское долголетие» был проведен опрос, согласно которому каждый четвертый респондент хотел бы начать романтические отношения, несмотря на пожилой возраст. При этом представитель столичной мэрии высказал мнение, что браки, заключенные между участниками проекта, являются самими крепкими, и выразил надежду, что так будет и впредь.

«Мы рассчитываем, что так будет продолжаться не только от года к году, а от десятилетия к десятилетию. Уже сейчас в Москве почти 5 тыс. пар отмечают «золотую свадьбу» — 50 лет совместной жизни и мы рассчитываем, что с развитием «Московского долголетия» число пар, которые отмечают юбилей семейной жизни будет только увеличиваться», — заявил Филиппов.