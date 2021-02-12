Минск, 12 февраля, 2021, 13:56 — ИА Регнум. «Мы говорим: государство для народа, власть — народная. Но мы и должны быть народными, ибо превратимся в банановую республику, где каждый гребет под себя. Если богатые люди чуть-чуть от себя отщипнут, тремя пальцами, как говорят в народе, и отдадут немощному, им воздастся», — заявил 12 февраля Александр Лукашенко, выступая на выступая на «Всебелорусском народном собрании» своих сторонников.

President.gov.by Александр Лукашенко. Шестое Всебелорусское народное собрание

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко сравнил постсоветскую республику с Россией и сказал: «Понимаю, что многие из нас смотрят на соседнюю Россию: в каких костюмах, с какими часами на руке чиновники там, самые маленькие даже. Советую вам туда не смотреть. Россия богатая, богатейшая страна в мире. Говорю вам откровенно: мы никогда не будем жить так, как живут в России».

Читайте также: Лукашенко: «Запомните: Белоруссия — не Россия!»

Александр Лукашенко также прокомментировал политическое влияние своего оппонента — экс-председателя «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, которого летом 2020 года отстранили от участия в президентской кампании. Руководитель республики заявил:

«Все парятся по поводу Бабарико: ах, конкурент президента, посадили! Да плевать я хотел на таких конкурентов. В Турции собственность понастроил. Здесь особняки, никто так не живет, как он. Автомобили, дома, детей втянул в это, пооткрывал предприятия. Что вам еще надо? Я что, должен спокойно на это смотреть?»

В социальных сетях немедленно напомнили о многочисленных резиденциях Лукашенко и прочей недвижимости, а также о роскошных автомобилях и мотоциклах, а также о детях руководителя постсоветской республики. Оппозиционные издания и блогеры опубликовали сатирические «фотожабы».