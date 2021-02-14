Обновлённый прогноз Банка России и выступление Набиуллиной – все новости
Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина 12 февраля проведёт пресс-конференцию по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике.
Набиуллина прокомментирует решение по ключевой ставке, сделает заявление по денежно-кредитной политике и обновлённому прогнозу Банка России.
Отметим, что накануне заседания по ключевой ставке МВФ призвал Банк России продолжить смягчение денежной-кредитной политики.
Центральный Банк России принял решение оставить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, сообщает 12 февраля пресс-служба Банка России.
Решение обусловлено быстрым темпом и устойчивым характером восстановления спроса в российской экономике при сохранении ограничений на стороне предложения, которые продолжают оказывать повышательное давление на цены.
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Прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 3,7−4,2%.
«Инфляционные ожидания населения и бизнеса пока остаются на повышенном уровне. Ускоряющиеся темпы вакцинации, а также ожидания дополнительных мер бюджетной поддержки в отдельных странах способствуют росту цен на финансовых и товарных рынках», — сообщают в Банке России.
Для рубля решение Банка России в силу ожидаемого характера носит нейтральный характер. Сейчас все внимание сфокусировано на динамике цен на нефть и санкционной риторике, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.
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Как и ожидал рынок, Банк России оставил ключевую ставку без изменений. Cкачок инфляции сделал свое дело, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
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Смягчения денежно-кредитной политики в текущих условиях России не требуется. Об этом 12 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Подробности в материале: Паузы в восстановлении экономической активности не произошло — Набиуллина
В настоящее время экономика России восстанавливается быстрее ожидаемого. Об этом 12 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Читайте подробнее: Набиуллина предрекла устойчивое восстановление спроса в экономике России
Банк России повысил прогноз по цене нефти Urals до $50 за баррель в 2021 и 2022 годах. Это следует из материалов ЦБ РФ.
Российская экономика восстанавливается опережающими темпами. Об этом 12 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Подробности в материале: ЦБ РФ пересмотрел сроки возвращения к допандемическому уровню экономики
Рост цен в конце 2020 года и начале 2021 года объясняется несколькими факторами. Об этом 12 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
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На мировых рынках продовольствия всё ещё наблюдаются негативные ценовые тенденции. Об этом 12 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Подробности в материале: Мировой рынок продолжает способствовать росту цен в России — Набиуллина
В 2021 году цены в России должны вырасти примерно на 3,7−4,2%. Об этом 12 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
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В 2021 году денежно-кредитная политика в России останется мягкой. Об этом 12 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Подробности в материале: Набиуллина пообещала мягкую денежно-кредитную политику в 2021 году
Прогноз Банка России по ценам на нефть на 2021 год повышен. Об этом 12 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Об этом: Набиуллина объяснила новый прогноз Банка России по ценам на нефть
Банк России оставил без изменений прогноз по экономике России на 2022−2023 год. Об этом 12 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
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По оценкам Банка России, потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в России в настоящее время уже исчерпан. Об этом 12 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
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Центральный банк РФ, решив не понижать ключевую ставку, должно быть, опасался роста инфляции, хотя она в России имеет немонетарный характер. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов.
«Было мнение, что ЦБ РФ все-таки снизит ключевую ставку до 4%, но он не сделал этого. Видимо, опасаясь, что слишком низкая процентная ставка будет способствовать росту инфляции. Но на самом деле инфляция у нас имеет немонетарный характер. Она связана с монополизацией экономики и с динамикой курса. А ставка у нас высокая — 4,25%, это очень много по сравнению с западным миром. Там они колеблются около нуля. И поэтому западные производители получают преимущество перед российскими, потому что кредит на производство достается им на более выгодных условиях», — сказал Комолов.
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После марта годовая инфляция в России будет снижаться, при этом отмена соглашений о стабилизации цен на масло и сахар на динамику цен существенно не повлияет. Об этом 12 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
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Международный валютный фонд рекомендовал Центральному банку РФ понизить ключевую ставку, но есть вопрос, что скрывалось за этими рекомендациями. Об этом заявил экономист Михаил Хазин.
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Если бы Банк России решил повысить ключевую ставку, это привело бы к подорожанию кредитных ресурсов и замедлило бы экономическое восстановление страны. Об этом заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, комментируя решение ЦБ РФ сохранить ставку на уровне 4,25%.
Подробности в материале: ЦБ РФ поступил правильно, не повысив ключевую ставку — экономист
Задолженность населения росла в 2020 году и, скорее всего, также продолжит расти и в 2021 году. Об этом 12 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
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Центральный банк РФ поступил правильно, решив сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
Подробности: Экономист объяснил, почему ЦБ РФ решил не изменять ключевую ставку
Не было еще ни одного закона о регулировании банковской деятельности, который был бы благосклонно воспринят профессиональным сообществом и по итогам принятия которого бы не прогнозировалось ухудшение условий для клиентов банков, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию компании NRFC Александр Зюриков. Как сообщалось, банки России предупредили о росте кредитных ставок из-за защиты дохода должников. По мнению банкиров, у малообеспеченных граждан будет меньше шансов на кредиты.
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Центральный банк РФ, постановив не повышать и не понижать ключевую ставку, принял компромиссное решение. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
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Большинство экспертов ожидало, что Банк России не станет изменять ключевую ставку. Об этом заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.
«Это правильное решение, и большинство экспертов ожидало именно его. Каких-то серьезных предпосылок ни для повышения, ни для снижения ключевой ставки нет. Снижать ключевую ставку дальше значит создавать чрезмерные денежные стимулы для экономики, которые могут привести к росту инфляции. А повышать ключевую ставку тоже не из-за чего, потому что инфляция растет не так сильно, чтобы ее надо ее было сдерживать повышением ставки», — сказал Колганов.
Подробности в материале: ЦБ РФ решил не создавать чрезмерных денежных стимулов — мнение
Российский Центробанк повысил прогноз по инфляции в стране на 2021 год до 3,7−4,2%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора по итогам заседания совета директоров.
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Решение ЦБ учитывает текущую динамику спроса и цен, а также инфляционные ожидания. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).
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