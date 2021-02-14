Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина 12 февраля проведёт пресс-конференцию по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике. Набиуллина прокомментирует решение по ключевой ставке, сделает заявление по денежно-кредитной политике и обновлённому прогнозу Банка России. Отметим, что накануне заседания по ключевой ставке МВФ призвал Банк России продолжить смягчение денежной-кредитной политики.

Иван Шилов ИА REGNUM Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина

13:36 12.02.2021 Центральный Банк России принял решение оставить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, сообщает 12 февраля пресс-служба Банка России. Решение обусловлено быстрым темпом и устойчивым характером восстановления спроса в российской экономике при сохранении ограничений на стороне предложения, которые продолжают оказывать повышательное давление на цены. Читайте подробнее: Банк России решил оставить ключевую ставку на уровне 4,25%

13:41 12.02.2021 Прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 3,7−4,2%.

14:01 12.02.2021 Ключевая ставка. cbr.ru

14:26 12.02.2021 «Инфляционные ожидания населения и бизнеса пока остаются на повышенном уровне. Ускоряющиеся темпы вакцинации, а также ожидания дополнительных мер бюджетной поддержки в отдельных странах способствуют росту цен на финансовых и товарных рынках», — сообщают в Банке России.

14:48 12.02.2021 Для рубля решение Банка России в силу ожидаемого характера носит нейтральный характер. Сейчас все внимание сфокусировано на динамике цен на нефть и санкционной риторике, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев. Читайте также: Сохранение ключевой ставки ЦБ не скажется на курсе рубля — эксперт

14:49 12.02.2021 Как и ожидал рынок, Банк России оставил ключевую ставку без изменений. Cкачок инфляции сделал свое дело, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. Читайте также: Ключевая ставка ЦБ не изменится в течение всего 2021 года: экономист

15:04 12.02.2021 Смягчения денежно-кредитной политики в текущих условиях России не требуется. Об этом 12 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Подробности в материале: Паузы в восстановлении экономической активности не произошло — Набиуллина

15:09 12.02.2021 В настоящее время экономика России восстанавливается быстрее ожидаемого. Об этом 12 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Читайте подробнее: Набиуллина предрекла устойчивое восстановление спроса в экономике России

15:12 12.02.2021 Банк России повысил прогноз по цене нефти Urals до $50 за баррель в 2021 и 2022 годах. Это следует из материалов ЦБ РФ. Об этом: Банк России ожидает нефть Urals по $50 в 2021 году

15:15 12.02.2021 Российская экономика восстанавливается опережающими темпами. Об этом 12 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Подробности в материале: ЦБ РФ пересмотрел сроки возвращения к допандемическому уровню экономики

15:21 12.02.2021 Рост цен в конце 2020 года и начале 2021 года объясняется несколькими факторами. Об этом 12 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Читайте также: Набиуллина объяснила возросшую инфляцию в России

15:27 12.02.2021 На мировых рынках продовольствия всё ещё наблюдаются негативные ценовые тенденции. Об этом 12 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Подробности в материале: Мировой рынок продолжает способствовать росту цен в России — Набиуллина

15:30 12.02.2021 Эльвира Набиуллина. Дарья Драй © ИА REGNUM

15:30 12.02.2021 В 2021 году цены в России должны вырасти примерно на 3,7−4,2%. Об этом 12 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Читайте также: Набиуллина спрогнозировала рост цен в России в 2021 году

15:33 12.02.2021 В 2021 году денежно-кредитная политика в России останется мягкой. Об этом 12 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Подробности в материале: Набиуллина пообещала мягкую денежно-кредитную политику в 2021 году

15:40 12.02.2021 Прогноз Банка России по ценам на нефть на 2021 год повышен. Об этом 12 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Об этом: Набиуллина объяснила новый прогноз Банка России по ценам на нефть

15:43 12.02.2021 Банк России оставил без изменений прогноз по экономике России на 2022−2023 год. Об этом 12 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Читайте подробнее: Набиуллина: инфляция в России вернётся к цели в конце года

15:49 12.02.2021 По оценкам Банка России, потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в России в настоящее время уже исчерпан. Об этом 12 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Читайте также: Потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпан — Набиуллина

15:54 12.02.2021 Центральный банк РФ, решив не понижать ключевую ставку, должно быть, опасался роста инфляции, хотя она в России имеет немонетарный характер. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. «Было мнение, что ЦБ РФ все-таки снизит ключевую ставку до 4%, но он не сделал этого. Видимо, опасаясь, что слишком низкая процентная ставка будет способствовать росту инфляции. Но на самом деле инфляция у нас имеет немонетарный характер. Она связана с монополизацией экономики и с динамикой курса. А ставка у нас высокая — 4,25%, это очень много по сравнению с западным миром. Там они колеблются около нуля. И поэтому западные производители получают преимущество перед российскими, потому что кредит на производство достается им на более выгодных условиях», — сказал Комолов. Читайте также: Центробанк РФ раскритиковали за то, что он не понизил ключевую ставку

15:56 12.02.2021 После марта годовая инфляция в России будет снижаться, при этом отмена соглашений о стабилизации цен на масло и сахар на динамику цен существенно не повлияет. Об этом 12 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Читайте подробнее: Набиуллина сказала, когда ожидать пика инфляции в 2021 году

15:56 12.02.2021 Международный валютный фонд рекомендовал Центральному банку РФ понизить ключевую ставку, но есть вопрос, что скрывалось за этими рекомендациями. Об этом заявил экономист Михаил Хазин. Читайте также: Вся проблема в том, что у ЦБ РФ нет политики — Михаил Хазин

16:21 12.02.2021 Если бы Банк России решил повысить ключевую ставку, это привело бы к подорожанию кредитных ресурсов и замедлило бы экономическое восстановление страны. Об этом заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, комментируя решение ЦБ РФ сохранить ставку на уровне 4,25%. Подробности в материале: ЦБ РФ поступил правильно, не повысив ключевую ставку — экономист

16:22 12.02.2021 Задолженность населения росла в 2020 году и, скорее всего, также продолжит расти и в 2021 году. Об этом 12 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Об этом: Набиуллина: в 2021 году кредитование будет расти быстрее доходов населения

16:26 12.02.2021 Центральный банк РФ поступил правильно, решив сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Подробности: Экономист объяснил, почему ЦБ РФ решил не изменять ключевую ставку

16:27 12.02.2021 Не было еще ни одного закона о регулировании банковской деятельности, который был бы благосклонно воспринят профессиональным сообществом и по итогам принятия которого бы не прогнозировалось ухудшение условий для клиентов банков, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию компании NRFC Александр Зюриков. Как сообщалось, банки России предупредили о росте кредитных ставок из-за защиты дохода должников. По мнению банкиров, у малообеспеченных граждан будет меньше шансов на кредиты. Читайте также: Положение заёмщиков российских банков не улучшается — эксперт

16:27 12.02.2021 Центральный банк России. Дарья Антонова © ИА REGNUM

16:33 12.02.2021 Центральный банк РФ, постановив не повышать и не понижать ключевую ставку, принял компромиссное решение. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Читайте также: Ставка Центробанка РФ в 4,25% останется еще очень надолго — прогноз

16:39 12.02.2021 Большинство экспертов ожидало, что Банк России не станет изменять ключевую ставку. Об этом заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. «Это правильное решение, и большинство экспертов ожидало именно его. Каких-то серьезных предпосылок ни для повышения, ни для снижения ключевой ставки нет. Снижать ключевую ставку дальше значит создавать чрезмерные денежные стимулы для экономики, которые могут привести к росту инфляции. А повышать ключевую ставку тоже не из-за чего, потому что инфляция растет не так сильно, чтобы ее надо ее было сдерживать повышением ставки», — сказал Колганов. Подробности в материале: ЦБ РФ решил не создавать чрезмерных денежных стимулов — мнение

17:26 12.02.2021 Российский Центробанк повысил прогноз по инфляции в стране на 2021 год до 3,7−4,2%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора по итогам заседания совета директоров. Читайте также: Банк России повысил прогноз по инфляции на 2021 год

17:27 12.02.2021 Отделение банка. Дарья Драй © ИА REGNUM

18:12 12.02.2021 Решение ЦБ учитывает текущую динамику спроса и цен, а также инфляционные ожидания. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»). Читайте подробнее: В Госдуме видят перспективы для снижения ключевой ставки

22:30 12.02.2021 Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. duma.gov.ru