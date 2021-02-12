Москва, 12 февраля, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Правительство РФ выделит регионам более 25 млрд рублей на финансирование медицинских организаций, сообщил 12 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края На приеме у врача

Мишустин отметил, что нагрузка на больницы и поликлиники остаётся высокой.

«Выделим регионам более 25 млрд рублей на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций. Для того чтобы они могли своевременно и в полном объёме оказывать помощь по системе обязательного медицинского страхования», — пояснил он.

Глава правительства рассказал, что расходы медицинских организаций выросли из-за ситуации с коронавирусом.