Тутаев, Ярославская область, 12 февраля, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Ярославской области власти наложили штраф на компанию «Экоуниверсал» за складирование загрязненного нефтепродуктами грунта на промплощадке в районе деревни Фоминское Тутаевского района. Об этом сообщили в правительстве региона.

Yarregion.ru Грунт в Фоминском

Сумма штрафа составила 200 тысяч рублей. Загрязнённый грунт был завезён из Владимирской области, где 16 ноября произошла авария на железной дороге. Для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов было привлечено ООО «Экоуниверсал», имеющее лицензию на работу с отходами 2−4 классов опасности.

«В отношении компании и виновного должностного лица возбуждены дела об административных правонарушениях. Также направлено в суд исковое заявление о возложении на ООО «Экоуниверсал» обязанности обеспечить очистку площадки в поселке Фоминское и надлежащую утилизацию отходов и о признании недействительным договора на обезвреживание отходов», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Как сообщают в региональном правительстве, в 2020 году в Ярославской области выявлено 422 нарушения законодательства в сфере охраны окружающей среды. Общая сумма наложенных штрафов составила 11,6 миллиона рублей.