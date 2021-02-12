Москва, 12 февраля, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Законопроект, фактически реформирующий ряд норм в сфере трудовых отношений, намерены в ближайшее время внести в Госдуму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Эдвард Мунк. Рабочие на пути домой. 1914

«Речь идет о более активном использовании цифровых технологий, о более легком доступе граждан к получению услуг со стороны служб занятости, о поддержке отдельных наиболее уязвимых категорий граждан, которые нуждаются в поддержке, например, молодые специалистов, инвалидов, освободившихся из мест лишения свободы, о более активном использовании форм занятости, которые позволяют найти новое место работы — выплата стипендии на открытие собственного дела, переквалификацию, на переезд к месту работы», — рассказал Исаев.

Предполагается создать единый реестр рабочих мест.

Будут решены вопросы, связанные с ненормированным рабочим днем, сообщил парламентарий.

«Мы обсудим проблемы, связанные с заключением срочных договоров», — добавил он.

Кроме того, предлагается бороться с «положительной дискриминацией» ряда категорий работников. Из-за большого числа льгот работодатели предпочитают не брать на работу некоторые категории граждан.

Одновременно речь пойдет о занятости самозанятых.

«Мы постараемся, сохранив лучшее, что есть в трудовом законодательстве, создать современное трудовое законодательство, которое десятилетия проработает на благо», — отметил Исаев.

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Вместе с тем законопроект «о срочном ремонте» законодательства в сфере занятости депутаты фракции планировали внести в Госдуму в ноябре 2020 года, тогда заявлялось, что он должен вступить в силу с 2021 года. Законопроект внесен не был.