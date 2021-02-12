Москва, 12 февраля, 2021, 13:10 — ИА Регнум. На модернизацию первичного звена здравоохранения в ближайшие пять лет планируется направить 500 млрд рублей, сообщил 12 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Николай Загорский. У земской больницы. 1880-е гг

Он напомнил, что с 2021 года в России начинается масштабная программа по модернизации первичного звена.

«В ближайшие пять лет на неё будет направлено не менее 500 млрд рублей. На текущий год предусмотрено 90 млрд рублей», — сказал Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, ряду регионов расходы по модернизации первичного звена медицины полностью покроют из федерального центра.