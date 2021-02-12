Барнаул, 12 февраля, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В связи с отставкой главы Пенсионного фонда России (ПФР) следует вернуться к изначальной концепции реформирования советской пенсионной системы и начать всё заново. Об этом корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал алтайский общественник, основатель школы реальной политики Константин Емешин.

Сергей Виноградов. Бабы (фрагмент). 1893

«К сожалению, в истории новой России самое нестабильное — это модели пенсионных систем. Специалисты по пенсионным системам, с которыми я общался в 90-е годы, когда работал в партии Егора Гайдара, убедили меня, что для формирования пенсионной системы нужен четкий план на 50 лет!!!

Причем во всем мире это не просто выплата стрикам и инвалидам, а фактически использование механизмов страхования и использование этих накоплений для инвестиций. Но, к сожалению, вместо 50-летия стабильного реформирования пенсионная система впала в бюрократический передел, когда практически каждые три года менялась, причем концептуально.

То создали пенсионные фонды, которые должны вести персонифицированный учет, и всех жителей России наделили СНИЛСами. То столкнулись с проблемой — как найти баланс между действующими пенсионерами и работающими.

То реформировали на страховую и накопительную части. То придумывали балльную систему, то вдруг заморозили накопительную часть. Много проблем породило пенсионное страхование отдельных государственных служащих в погонах. В общем, пенсионная реформа, которую надо последовательно реализовать в течение 50 лет, превратилась в бюрократические чиновные разборки между ведомствами. Вот и сейчас очередная чиновная передряга.

Поэтому я бы вернулся к изначальной концепции реформирования советской пенсионной системы, когда она просто была составной частью государственного бюджета, и начал бы всю реформу заново. Поскольку современные реформы пока похожи на то, что Министерство финансов мечтает вернуть все пенсионные деньги под свой контроль и мечтает ликвидировать пенсионный фонд», — считает алтайский общественник Константин Емешин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, новым руководителем Пенсионного фонда России стал Андрей Кигим. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Читайте также: Кигим сменил Топилина на посту главы ПФР