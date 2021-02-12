Москва, 12 февраля, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к началу апреля представить информацию о зарплатах бюджетников в разных регионах и сферах. Об этом он заявил 12 февраля на заседании правительства России.

Evgeny Зарплата

По словам главы правительства, уровень заработных плат бюджетников во всех сферах и в разных регионах поднял президент. Он также напомнил, что у майского указа главы государства нет срока давности.

«Система оплаты их труда должна быть максимально прозрачной», — сказал Мишустин.

Он поручил к началу апреля «представить детальную информацию в Минтруд по организациям вашего ведения и в курируемых вами отраслях в регионах для обобщения и подготовки предложений по изменению ситуации».

Премьер-министр отметил чувствительность данного вопроса для граждан и попросил отнестись к исполнению поручения с максимальной ответственностью.