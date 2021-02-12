Москва, 12 февраля, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не имеет возможности для переговоров с Россией, как и его предшественники. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Mid.ru Гглава европейской дипломатии Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым

По словам Лаврова, недавний визит главы европейской дипломатии в Москву проходил в непростых условиях, так как многие в ЕС были против этого визита и публично заявляли об этом. В результате они согласовали подходы, которые должен озвучить Боррель.

«Не хочу никакое выносить суждение, но, я не первый раз замечаю, это не только Борреля касается, до него была Федерика Могерини. У них возможности для переговоров не существует», — сказал Лавров.

Он привёл в пример видеозаписи о подавлении несанкционированных протестов на Западе и в России. Боррель, по словам Лаврова, скорее всего, видел эти ролики, но заявил, что не успел их посмотреть, и под этим предлогом ушёл от обсуждения. Это означает, что в ЕС осознали бесперспективность честного разговора с российской стороной, заключил глава МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров допустил разрыв отношений России с Евросоюзом в случае введения против Москвы чувствительных для экономики санкций. Россия не хочет изолироваться от мировой жизни, но должна быть к этому готова, заявил он.

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