Салехард, 12 февраля, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Ямальские поисковики из отряда «Лиза Алерт» сняли документальный фильм о вахтовиках из разных регионов России, попавших в бедственное положение в ЯНАО из-за недобросовестных работодателей. Анонс фильма выложил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сотрудник службы спасения Игорь Заборовский.

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«Будьте внимательны при трудоустройстве к сомнительным работодателям! Не заплатили, вывезли за территорию и бросили! В этот раз мы успели спасти! А сколько таких, приехавших на работу, не найдено до сих пор?!», — прокомментировал фильм Заборовский.

В документальной ленте звучат истории вахтовиков, которые приезжают на Ямал со всех концов России за самой высокой оплатой труда в стране. Показан случай спасения людей из Новосибирской и Амурской областей, нанятых по объявлению. Мало того, что им не заплатили за работу — вывезли в тундру без тёплой одежды в 30-градусный мороз.

Спасатели своим фильмом не только хотят привлечь внимание правоохранительных органов к мошенникам, использующим рабский труд людей, оторванных на десятки километров от дома, но и предупреждают будущих вахтовиков о необходимости проверять работодателей, обещающих высокие ямальские заработки.