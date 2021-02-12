Верхняя Пышма, Свердловская область, 12 февраля, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В Верхней Пышме Свердловской области 12 февраля открылся Дворец технического творчества (ДТТ) — инновационное образовательное пространство для воплощения инженерно-технических идей детей в возрасте от 7 до 17 лет. Инициатором создания ДТТ выступило правительство Свердловской области. На торжественном мероприятии присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

Пресс-служба УГМК

Пресс-служба УГМК

«Сегодня мы открываем современный Дворец технического творчества. Это замечательное событие и особо символично, что происходит оно в Год науки и технологий, — отметил Евгений Куйвашев. — Всё в этом Дворце предназначено для развития творческой мысли, научного поиска, новых технологическим решений. Здесь будут работать крупнейший в регионе технопарк «Кванториум», центр «IT-куб», различные лаборатории, секции, клубы. По сути, в Верхней Пышме создана вся необходимая инфраструктура, чтобы дети и подростки раскрывали свои таланты и способности, добивались побед в исследовательской деятельности, учились мыслить и действовать творчески, нешаблонно».

Пресс-служба УГМК

Андрей Козицын поздравил жителей Верхней Пышмы и всей области с открытием ДТТ: «Хочу поблагодарить губернатора, правительство региона, министра образования за то, что несколько лет назад было принято решение о возведении Дворца технического творчества в Верхней Пышме. Это здание, этот дворец, в который его создатели вложили душу, станет живым организмом, работающим на всю Свердловскую область. Это — будущее ребят, которые найдут свое место в сложном 21-м веке. В добрый путь!».

Пресс-служба УГМК

По доброй традиции первой во Дворец технического творчества запустили робота-кошку Кванту, сконструированную в детском технопарке «Кванториум». Для почетных гостей организовали подробную экскурсию по зданию Дворца, а также открытые уроки и мастер-классы, где обучающиеся продемонстрировали работу с высокотехнологичным оборудованием.

Строительство ДТТ в Верхней Пышме велось с апреля 2018 года по декабрь 2020 года. В четырехэтажном здании общей площадью более 9,5 тыс. м² разместился самый крупный в Свердловской области детский технопарк «Кванториум». В его состав вошли десять лабораторий, три из них являются уникальными для региона — это «Автоквантум» (проектирование систем автотранспорта), «Аэроквантум» (проектирование и пилотирование беспилотников) и «Наноквантум» (изучение новых материалы и наноструктур). Осенью во Дворце планируют открыть Центр цифрового образования «IT-куб». Также в здании располагается шахматный клуб, зона коворкинга, актовый зал на 444 места и столовая.

Пресс-служба УГМК

Отдельное место в здании нового ДТТ занимает экспозиция промышленных технологий УГМК, организованная для профориентации школьников и изучения технологических процессов предприятий компании. На ней представлены макеты различных производств: рудник и промплощадка ПАО «Гайский ГОК», промплощадка и цех электролиза меди АО «Уралэлектромедь», энергоцентр тепличного комплекса. Здесь же можно познакомиться с моделями тепловоза и погрузочно-доставочной машины, которые выпускает АО «Шадринский автоагрегатный завод», образцами руд и образцами продукции компании, а также лучшими проектами участников конкурса «Инженериада УГМК». В этом году экспозицию планируют пополнить еще пятью интерактивными макетами горно-металлургического производства.

Пресс-служба УГМК

В рамках одной смены во Дворце могут заниматься 255 человек, а годовая загрузка площадки предполагает 3600 детей. Организаторы проекта рассчитывают, что ДТТ в Верхней Пышме станет популярной научно-технической площадкой, объединяющей учащихся и работодателей региона.