Владикавказ, 12 февраля, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Во время взрыва в торговом центре во Владикавказе у здания были припаркованы несколько десятков автомобилей. Серьезные повреждения получили ряд из них, а также машины, проезжавшие в момент взрыва мимо супермаркета.

Osetia.sledcom.ru На месте взрыва во Владикавказе

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Как рассказал Тимур Кесаев — водитель председателя комитета по делам печати и массовых коммуникаций Северной Осетии Юрия Фидарова, он как раз ехал за чиновником, чтобы отвезти его на работу.

«Взрыв прогремел в метрах десяти от машины. В автомобиль полетели блоки, осколки. Я не пострадал, а вот транспортное средство повреждено серьезно», — цитирует Кесаева портал «15-й Регион».

Как сообщало ИА REGNUM, утром 12 февраля в городе Владикавказе прогремел мощный взрыв на улице Гегкаева. Полностью разрушено здание торгового комплекаса. Пострадавших при взрыве нет. Причиной происшествия могла стать утечка бытового газа.