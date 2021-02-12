Москва, 12 февраля, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Расходы на модернизацию первичного звена медицины будут полностью покрыты из федерального центра для ряда регионов РФ. Об этом 12 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании в правительстве.

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Такая помощь будет оказана 26 субъектам, где ситуация наиболее сложная, рассказал глава правительства.

«Правительство установило максимально допустимые размеры софинансирования, которое может получить регион на модернизацию первичного звена здравоохранения», — пояснил Мишустин.

По его словам, от решения этой задачи зависит здоровье людей.