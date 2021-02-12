Москва, 12 февраля, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Пресса подала слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности разорвать отношения с Евросоюзом без учёта контекста. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Евросоюз

«СМИ этот ставший сенсационным заголовок подают без контекста. Смысл в том, что мы не хотим этого. Мы хотим развивать отношения с Евросоюзом. Но если ЕС пойдет по этому пути, то тогда мы будем готовы. Вот о чём говорил министр», — сказал Песков.

По его словам, в случае, если российские власти столкнутся с «деструктивной линией», которая будет наносить ущерб российским интересам, то Россия должна быть заранее готова к подобным действиям: «Мы должны быть самодостаточны, должны обеспечивать безопасность в самых чувствительных областях. И должны быть готовы национальной инфраструктурой заменить все то, чего нас могут лишить».

Песков подчеркнул, что к этому придётся прибегнуть лишь в том случае, если «безумие возобладает».