Владикавказ, 12 февраля, 2021, 12:29 — ИА Регнум. По факту взрыва торгового комплекса в столице Северной Осетии начата проверка прокуратуры. На месте происшествия находится прокурор Северо-Западного района Владикавказа, сообщили 12 февраля в пресс-службе надзорного ведомства.

Пресс-служба МЧС России Разбор завалов на месте взрыва во Владикавказе

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По предварительным данным, из-за хлопка газо-воздушной смеси обрушились крыша и плиты перекрытия трехэтажного здания по улице Гагкаева.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной, строительной безопасности и обеспечения надлежащей эксплуатации газового оборудования», — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, врыв в магазине в городе Владикавказе прогремел в 07:24 12 февраля. От взрыва здание сложилось как карточный домик. При этом более 120 спасателей, работавших на расчистке завалов, пострадавших не обнаружили. В здании в момент ЧП находился лишь охранник, который сумел спастись.