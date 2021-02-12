Нижний Новгород, 12 февраля, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 12 февраля выявили 2377 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало самым низким показателем прироста зараженных с 16 ноября. Накануне было выявлено 2423 новых носителя коронавируса.

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 492 759 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 439 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Самарской области — 300, в Пермском крае — 265, в Саратовской области — 232, в Пензенской области — 205, в Башкирии — 160, в Кировской области — 149, в Оренбургской области — 142, в Ульяновской области — 134, в Удмуртии — 99, в Чувашии и Татарии — по 72, в Мордовии — 66, в Марий Эл — 42.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 89 996 случаев, в Саратовской области — 46 075, в Ульяновской области — 45 753, в Самарской области — 43 913, в Пермском крае — 43 104, в Оренбургской области — 35 867, в Пензенской области — 35 265, в Кировской области — 34 318, в Удмуртии — 26 712, в Башкирии — 26 214, в Чувашии — 20 460, в Татарии — 17 026, в Мордовии — 16 879, в Марий Эл — 11 177.

Полностью выздоровели 431 570 жителей округа, за последние сутки выписаны 2512 человек. Скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 9558 человек, за минувшие сутки скончались 58 жителей Поволжья, накануне умерли 69 человек.

Значительное расхождение — более чем на 200 случаев — с данными регионального штаба по числу смертей от COVID-19 по-прежнему наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики на 12 февраля, от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 352 человека, в течение минувших суток было зарегистрировано два летальных случая. При этом, по данным общефедерального штаба на аналогичную дату, — 554 жителя Удмуртии скончались с начала пандемии, четыре человека — за последние 24 часа.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 февраля в России с начала пандемии подтверждено 4 042 837 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 15 089 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 3 559 142 жителя России, за сутки выписаны 20 720 человек. 79 194 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 507 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время в России борется с инфекцией 404 501 человек.