Москва, 12 февраля, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Компания «Яндекс» заявила об утечке паролей почти пяти тысяч почтовых ящиков. С соответствующим заявлением выступила пресс-служба компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

«В ходе регулярной проверки службой безопасности Яндекса был раскрыт факт внутренней утечки. Во время внутреннего расследования было обнаружено, что сотрудник предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей. Это был один из трех системных администраторов, обладавших такими правами доступа, необходимыми для выполнения рабочих задач по обеспечению технической поддержки сервиса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате действий сотрудника компании было скомпрометировано 4887 почтовых ящиков.

Компания уже заблокировала неавторизованный доступ в данные ящики, а их владельцам высланы уведомления о необходимости смены пароля.

В «Яндексе» проводят внутреннее расследование данной ситуации. Компания пообещала пересмотреть алгоритмы работы своих сотрудников, которые имеют подобный уровень доступа, что поможет свести к минимуму влияние человеческого фактора на безопасность личных данных пользователей «Яндекса». Помимо этого, компания была вынуждена обратиться в правоохранительные органы по данному факту.