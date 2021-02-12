Москва, 12 февраля, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Россия сможет восстановить показатели внешней торговли 2019 года только после решения проблемы с распространением коронавирусной инфекции внутри страны. Об этом 12 февраля заявила доцент дипломатической академии МИД России Анастасия Руднева на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Чтобы восстановить докризисный уровень внешней торговли России нужно решить свою основную проблему — пандемию коронавируса», — сказала Руднева.

Сделать это, по мнению доцента, можно при помощи массовой вакцинация населения, которая позволит избежать спада экономики. После этого ключевое значение будет иметь восстановление по основным позициям российского экспорта.