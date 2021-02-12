Москва, 12 февраля, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Бывший глава Пенсионного фонда России Максим Топилин займёт одну из должностей в структуре компании РЖД. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкий к компании источник.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна РЖД

Как отмечает собеседник агентства, Топилин займет пост советника главы РЖД Олега Белозерова.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин сменил главу ПФР. Вместо Максима Топилина эту должность занял Андрей Кигим.