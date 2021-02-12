Санкт-Петербург, 12 февраля, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Петербургские справедливороссы предлагают ввести в городском Заксобрании поименное голосование по всем вопросам. Такой проект изменения регламента на рассмотрение городского парламента внесли «эсеры» Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Они предлагают ввести поименное голосование с выведением результатов на табло в зале по всем открытым вопросам повестки дня. Также результаты должны быть опубликованы на сайте ЗакСа не позднее следующего дня.

По их мнению, представленные результаты голосования должны отражать фамилии, имена, отчества депутатов, наименования фракций и результаты голосования каждого депутата, а также общие сведения о количестве проголосовавших за, против, воздержавшихся и присутствовавших, но не участвовавших в голосовании депутатов.

Заметим, зачастую, чтобы заблокировать законопроект оппозиции, большинство единороссов даже не голосуют против него и не «воздерживаются» официально, а просто не нажимают на кнопку, будто их нет в зале.

Кроме того, изменения, на взгляд «эсеров», также должны затронуть и постановление ЗакСа «Об утверждении Положения о порядке проведения электронного голосования».

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в Государственной думе РФ голосование по открытым вопросам всегда проходит в поименном режиме и все граждане имеют право ознакомиться с результатами. Авторы документа надеются аналогичным образом повысить открытость петербургского ЗакСа.

«Мы считаем, что каждый избранный петербуржцами депутат должен нести ответственность перед своими избирателями. Именно поэтому горожане имеют право знать, как голосует конкретный депутат по тому или иному законопроекту. Еще более актуальным поименное голосование становится в контексте принятых на прошлом заседании изменений регламента, которые фактически отнимают у оппозиции право высказываться по политическим темам в рамках заседания», — заявила Надежда Тихонова.

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Предложение установить поименный режим голосования в петербургском парламенте звучит уже не в первый раз. Дважды аналогичный документ вносили на рассмотрение ЗакСа в 2015 году, один раз — в 2016 году.

Напомним, в действующей редакции регламент петербургского парламента предусматривает, что поименное голосование проводится не всегда, а только если кто-то из депутатов выступит с таким предложением. Решение о проведении поименного голосования принимается, если за идею проголосовало более трети участвующих в заседании. Как правило, оппозиционным фракциям невозможно добиться принятия такого решения.