Барнаул, 12 февраля, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Алтайские спасатели сообщили подробности серьезного пожара, произошедшего сегодня утром, 12 февраля, в 15-этажном многоквартирном жилом доме по улице Попова, 93 в Барнауле.

МЧС В Барнауле на пожаре спасли 11 человек

Возгорание произошло на 12-м этаже. Прибыв на место ЧП пожарные увидели: что из окон квартиры идет густой дым: открытым огнем горели домашние вещи на площади около 12 кв. метров, существовала дальнейшего распространения огня.

«Оценив обстановку, руководитель службы пожаротушения организовал два боевых участка: на борьбу с огнем и обнаружение возможных пострадавших. Пять звеньев газодымозащитной службы с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания из задымленных помещений спасли 11 человек», — пояснили в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

На тушение было подано два ствола «Б», один из них с автоколенчатого подъемника. В настоящее время открытое горение ликвидировано полностью. Причина случившегося устанавливается.