Волгоград, 12 февраля, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Крупный финансовый иск предстоит рассмотреть 2 марта 2021 года арбитражу Волгоградской области. Истцом в многомиллионном споре выступает православный приход, а ответчиком — администрация города, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Православие

Исковое заявление от православного прихода храма Святой Великомученицы Параскевы Волгоградской епархии Русской православной церкви поступило в суд 9 февраля 2021 года, а 11 февраля дело к производству принял судья Машлыкин. Истец также подал ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины, которое было удовлетворено.

Сумма требований — 121 129 072,02 рубля, но детали дела пока неизвестны.

Третьими лицами в споре выступают администрация Волгоградской области, комитет по культуре администрации области, управление Росреестра и администрация Кировского района Волгограда.

Напомним, церковь Святой великомученицы Параскевы находится в Кировском районе города и возведена в 1915 году. Объект — памятник архитектуры регионального значения.